سيرينا ومدفيديف يواصلان سعيهما نحو اللقب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

بعد ثأرها من اليونانية ماريا ساكاري بالفوز عليها الإثنين بصعوبة 6-3 و6-7 (6-8) و6-3، بلغت الأميركية سيرينا وليامس المصنفة ثالثة الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الكبرى في التنس للمشاركة الثانية عشرة تواليا، ونجحت سيرينا، البالغة من العمر 38 سنة، في تخطي الدور الرابع في كل من مشاركاتها في البطولة الأميركية منذ 2007 (غابت عن نسختي 2010 و2017)، وقد توجت خلال هذه الفترة بأربعة من ألقابها الستة في فلاشينغ ميدوز (أعوام 2008 و2012 و2013 و2014) وخسرت في النهائي ثلاث مرات، آخرها في العامين الماضيين. وعانت الأميركية، الساعية الى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والاحتراف والمسجل باسم الأوسترالية مارغاريت كورت (24)، لحسم بطاقتها الى ربع النهائي لكنها استردت في نهاية المطاف اعتبارها من ساكاري التي أخرجتها قبل أسبوعين من الدور ثمن النهائي لدورة سينسيناتي التي أقيمت استثنائيا على ملاعب فلاشينغ ميدوز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وبغياب الجمهور، على غرار البطولة الأميركية. وتأمل سيرينا أن تذهب حتى النهاية والفوز باللقب الذي سيكون الأول لها في الغراند سلام منذ تتويجها في أستراليا المفتوحة أوائل 2017 حين كانت حاملة بمولودتها أليكسيس أولمبيا، لكن عليها أولا التركيز على ربع النهائي حيث تلتقي البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا التي أقصت الفرنسية أليزيه كورنيه بالفوز عليها 6-4 و6-7 (5-7) و6-3.

وفي ختام الدور الرابع لدى الرجال، تابع الروسي دانيال ميدفديف المصنف الثالث، تألقه في البطولة إذ تخطى الأميركي فرنسيس تيافو بسهولة 6-4، 6-1 و6-0 في 100 دقيقة. ولم يبذل ميدفديف، الذي خسر في مباراة ملحمية من 5 مجموعات أمام الإسباني رافائيل نادال في نهائي العام الماضي، الكثير من الجهد بعد انهيار مقاومة الأمريكي تيافو عقب تأخره بكسر للإرسال في المجموعة الثانية. وتأهل الأوسترالي أليكس دي مينو (21 سنة) بفوزه على الكندي فاسيك بوسبييل بسهولة، 7-6، 6-3 و6-2. فيما بلغ النمساوي دومينيك تيم، المرشح الثاني للقب، بعدما تخطى بسهولة الكندي الواعد فيليكس أوجيه ألياسيم 7-6، 6-1 و6-1.

من ناحية ثانية، حث الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا أنصاره على “دعم ورعاية” حكمة الخطوط ضحية ضربته “المتهورة” التي تسببت في إقصائه من الدور ثمن النهائي، وذلك بعدما كانت الاخيرة هدفا لهجمات على الشبكات الاجتماعية. وشكر ديوكوفيتش في تغريدة على تويتر أنصاره على رسائلهم الإيجابية، مشددا على أن الحكمة التي أصيبت في حلقها بعد ضربته المتهورة، “لم ترتكب أي خطأ”، على عكس المنتقدين الذين يتهمونها بالمبالغة في طبيعة إصابتها بسقوطها على الأرض. وكتب ديوكوفيتش (33 سنة) “تذكروا أيضا، من فضلكم، أن حكمة الخطوط التي أصيبت بالكرة الليلة الماضية (الأحد) نحتاج أيضا إلى دعم مجتمعنا”. وأضاف “لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق. أطلب منكم أن تبقوا مهذبين معها وأن تدعمونها خلال هذا الوقت”. وأقصي ديوكوفيتش الذي كان يسعى الى لقبه الكبير الـ18 والاقتراب من منافسيه الاسباني رافايل نادال (19) والسويسري روجيه فيدرر (20)، بسبب هذه الحادثة في مباراته ضد الإسباني بابلو كارينو بوستا، علما بأنه اعتذر لاحقا عن سلوكه للمنظمين.