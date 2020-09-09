جمال يوسف بنحافة شديدة في أول ظهور له بعد مرضه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - نشرت مقدمة البرامج لميس سلامة مجموعة صور ومقاطع تجمعها بالفنان جمال يوسف، في أول ظهور لها بعد إصابته بمرض سرطان البلعوم.

جمال يوسف ظهر بنحافة شديدة جدا غيرت ملامحه، كما بدا على وجهه علامات التعب والإرهاق الشديد.

جمال يوسف

ظهر الفنان جمال يوسف لأول مرة بعد إعلان مرضه بسرطان البلعوم مع مقدمة البرامج لميس سلامة.

لميس سلامة علقت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "أول ظهور للفنان جمال يوسف بعد مرضه..الحمدلله طمنتني عليك يا صديقي المحترم".

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وكان الفنان جمال يوسف قد روى معاناته مع مرض "سرطان البلعوم"، حيق قال في تسجيل صوتي، إنه خضع لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري بعد اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في شهر مارس الماضي.

جمال يوسف

وأضاف: "بعد ظهور نتيجة العينة اتجهت للدكتور تامر النحاس، وأجريت جلسات العلاج الإشعاعي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد المستشفيات".

جمال يوسف حرص على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدا أنه لم يتخلَ عنه في هذه المحنة.

وتابع: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وكذلك إيهاب فهمي وعفاف رشاد".

جمال يوسف