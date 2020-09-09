صلاح عبدالله: “جمال الحريم” يبحر في عالم الجن

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفنان المصري صلاح عبدالله تصوير دوره في مسلسل “جمال الحريم” للمخرجة منال الصيفي، وبطولة الفنانة اللبنانية نور اللبنانية، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

وقال عبدالله، في تصريحات صحفية له، إن أحداث مسلسله تدور في إطار تشويقي حول عالم الجن، لكنه رفض الكشف عن طبيعة دوره في الوقت الحالي، مضيفاً أن هذا المسلسل سيكون محط اهتمام الجمهور بمختلف الفئات والأعمار عند عرضه، بحسب قوله.

وأشار الفنان إلى إعجابه بفكرة خلق مواسم موازية للموسم الرمضاني، لأن هذا الاتجاه سيسهم في انتعاشة الدراما ومتابعتها من الجمهور.

ويشارك في بطولة “جمال الحريم” خالد سليم، حازم سمير، دينا فؤاد، فراس سعيد، رنا رئيس وإسلام جمال.