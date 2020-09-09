هل انفصلت باميلا أندرسون عن جون بيترز بعد 12 يومًا على زواجهما؟

متابعة بتجــــــــــــرد: نفت نجمة «باي ووتش» الممثلة الأمريكية الكندية باميلا أندرسون طلاقها من جون بيترز بعد 12 يوماً من الزواج، قائلة إنهما لم يتزوجا.

وأكدت أندرسون عبر حسابها على «تويتر» أنها لم ترتبط بزيجة رسمية بجون بيترز، قائلة إن فترة ارتباطها به كانت أشبه بعشاء غريب تناولته ومضى كل منهما إلى حاله، مؤكدة: «لا زواج.. لا طلاق».

الطريف أنها جاءت أصلاً لتعلق على شائعات ارتباطها أخيراً مع حارسها الشخصي دان هيورست، ولكنها لم تتطرق لتلك العلاقة، وفضلت الحديث عن ارتباطها مع بيترز الذي صنفه الكثيرون بأنه من أقصر زيجات مشاهير هوليوود في التاريخ.

Advertisements

وأشارت باميلا (البالغة 53 عاماً) إلى أن بيترز كان صديق العائلة على مدار زمن طويل، ولكن لم يحدث بينهما شعور قوي أو زواج، بل مجرد عشاء مسرحي غريب بينهما.

وكانت شائعات ارتباط النجمة الكندية الأصل مع مخرج فيلم «مولد نجمة» قد ترددت في يناير الماضي، ويومها خرج ممثل لها ليعلن أنهما «يحبان بعضهما بشدة».

وتزوج الاثنان في مراسم فرح بسيطة في ماليبو بكاليفورنيا وسط دائرة ضيقة من أصدقائهما وأحبائهما، وهو ما تنفيه باميلا الآن.