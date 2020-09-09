فيديو.. الفنان المصري جمال يوسف وظهور "مؤلم" بعد المرض

يعاني الفنان المصري جمال يوسف من مرض سرطان البلعوم، حيث ظهر مؤخرا في صور ومقاطع فيديو متداولة حديثا، فاقدا الكثير من وزنه.

وكشف الفنان جمال يوسف، في تسجيل صوتي انتظاره إجراء مسح ذري نهاية الشهر الجاري، بعد انتهائه من جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأضاف أنه اكتشف المرض في شهر أبريل الماضى وقال: "بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتجية العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتى بورم في الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى".

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وأضح أنه خضع للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع، كما وجه الشكر لنقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، والفنان محمد صبحي، والفنانة وفاء عامر، على دعمهم ومؤازرتهم له خلال الفترة الماضية.

شارك جمال يوسف، في العديد من الأعمال، بينها: ”حضرة المتهم أبي، أم كلثوم، فارس بلا جواد، عباس الأبيض في اليوم الأسود، ريا وسكينة، الليل وآخره، حدائق الشيطان، أيام السادات، صعيدي رايح جاي".



