هالة صدقي لـ"الخليج 365": أشعر بالندم

تحول مفاجئ شهدته حياة الفنانة هالة صدقي، فبعدما اعتادت تصدر أخبارها صفحات ومواقع الفن، فجأة وبسبب خلافات مع زوجها سامح سامي، تطورت إلى قضية "إنكار نسب"، باتت ضيفة على صفحات الحوادث والقضايا.

بدأت الخلافات بين هالة صدقي وزوجها بعد اتهام الأخير لها بالاستيلاء على أموال وقطعة أرض قيمتها 8 ملايين جنيه، كما اتهمها باستخدام بويضات سيدة أخرى لتتمكن من الحمل بعد زواجهما، على حد زعمه.

ولمعرفة التفاصيل وأحدث تطورات الموقف التقت ”الخليج 365” بالفنانة هالة صدقي لتكشف كواليس الأزمة.





يقولون إن الابتسامة المعتادة غابت عن ملامحك بسبب الأزمة الأخيرة؟

ترد باندهاش شديد قائلة: وتغيب ليه بالعكس أشعر بسعادة بالغة لأن الموضوع تطور بهذا الشكل، عشت 5 سنوات كاملة وأنا أحمل كل هذه الأزمة في صدري، وعاجزة عن البوح لأحد، أنا قوية وقادرة على المواجهة لأنني أمتلك زمام الحق.

ما هو إحساسك بعدما انتقلت أخبارك من صفحة الفن لصفحات القضايا والحوادث؟

لم أتأثر، وأرى أن هذا الموضوع تافة وسينتهي قريبا جدا، باختصار زوجي، سامح سامي، يحاول الضغط لتحقيق مطالب محددة، ولن أستسلم لأننى كما قلت قوية وسأحصل على حقي بالقانون.





هل هناك تطورات جديدة في القضية؟

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النائب العام فتح ملف القضية، وأثق في عدالة القضاء وأشعر بالاطمئنان، وأكبر دليل على أن موقفي سليم وصحيح، والدليل انسحاب المحامي، صلاح السقا، الخاص بزوجي من القضية، فهو يعلم جيدا أن موقفي سليم، وأن ما حدث محاولة خبيثة الهدف منها التشهير والنيل من سمعتي، بعدما خسر زوجي قضايا النفقة الخاصة بي.





هل تشعرين بالندم على الزواج من سامح سامي؟

بكل تأكيد أشعر بالندم، ولكن ربنا عوضني بطفلين حلوين، أتمنى لهما التوفيق وحياة هادئة خالية من المشاكل والهموم، ولا أبالغ إذا قلت إن أولادي مصدر سعادتي وسبب حبي للحياة.





هل تتعامل هالة صدقي مع أولادها بنفس طريقة "سهير" في مسلسل "لية لأ "؟

مسلسل" لية لأ " هو آخر عمل قدمته في الدراما التليفزيونية، وشاركني البطولة أمينة خليل، وقدمت خلاله دور الأم المتسلطة التي لا تسمح بالحرية لابنتها وتتدخل في كل تفاصيل حياتها، وأعترف بأمانة شديدة أنني في بعض الأوقات أكون أماً متسلطة، أحاول فرض رأيي خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة أبنائي، لكن بطريقة تعكس حنان الأم الحقيقي وحرصها على مصلحة أولادها، والحقيقة أن أولادي يتقبلون مني أي شيء لأنني نجحت في إقامة علاقة صداقة معهم.





عرض المسلسل على منصة رقمية هل أغضبك؟

مسلسل "لية لأ" أول عمل يعرض لي على منصة رقمية وبصراحة شديدة فوجئت من ردود الفعل، واكتشفت أيضاً أن المتلقي الذي يذهب للمنصة يريد أن يتابع بشكل حقيقي ولديه وجهة نظر في العمل الفني، وقد حقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة.

بالمناسبة، كان من المقرر عرض المسلسل في ماراثون رمضان 2020 على قناة "إم بي سي"، ولكن توقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا، وخرج المسلسل من خريطة رمضان، بعد ذلك علمت أنه سوف يتم عرضه على منصة شاهد الرقمية.