حكيم يتعهد بتطوير الأغنية الشعبية المصرية ويُعلق على نجاح "صحاب أونطة"

أكد الفنان المصري حكيم، أن نجاح أغنيته الجديدة «صحاب أونطة» التي أطلقها خلال الأيام القليلة الماضية فاق توقعاته، بعدما تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على موقع «يوتيوب» بعد ساعات قليلة من طرحها، وأكد أنه ملتزم بتطوير الأغنية الشعبية المصرية في زمن «أغاني المهرجانات».

وتحدث حكيم عن تفاصيل أغنيته الجديدة، قائلاً: «أعمل على تطوير الأغنية الشعبية منذ سنوات طويلة، مثلما كنت قادراً على تحقيق التنوع والتجديد منذ أول ألبوم أطلقته في حياتي (نظرة) عام 1992. وأنا أبحث عن كل ما هو جديد ومختلف في الساحة لكي أقدمه، ولاحظت أن موسيقى المهرجانات باتت تسيطر على الساحة الغنائية في مصر، ما دفعني إلى دراسة هذه الموسيقى، والبحث عن أسباب نجاحها».

وأكد حكيم: «شئنا أم أبينا، علينا أن نعترف بنجاح هذا النوع من الموسيقى والغناء، ربما لا أكون راضياً عن كلماتها، لكنها تؤكد انتشارها، لذلك حين فكرت في تقديم أغنية (صحاب أونطة)، حرصت على مزج أفكاري الموسيقية مع هذا النوع الموسيقي الناجح لتقديم شكل جديد ومختلف، يعتمد على الكلمات الهادفة، وكانت النتيجة هي أن الأغنية تربعت على عرش (يوتيوب) في أقل من يوم»، على حد تعبيره.

وأشار حكيم إلى أنه «فضل إضافة الأجواء الصيفية على كليب الأغنية، عبر ارتداء ملابس ذات ألوان لامعة مبهجة، بجانب إنقاص وزني»، لافتاً إلى أن «الأغنية تناقش أزمات الأصدقاء خلال الفترة الحالية من حياتنا».

وعن تقييمه لألبومه الغنائي الأخير «الراجل الصح» الذي طرحه بالتزامن مع بداية تفشي جائحة «كورونا» في مصر، يقول: «اجتهدت كثيراً في تسجيل أغنيات الألبوم على مدار أكثر من عامين في مصر وعدد من الدول الأوروبية، وحققت بعض أغنيات الألبوم ملايين المشاهدات عبر المنصات الإلكترونية، ومن بين هذه الأغنيات (ليلة بمبي) و(الرجل الصح) و(قلبي يا ناس)، وسط أجواء (كورونا) التي أثرت على الجميع»، مشيراً إلى أنه فضل طرح الألبوم على دفعات متتالية لكي تأخذ كل أغنية حقها في الانتشار، في أسلوب جديد يتبعه لأول مرة في حياته، حسب وصفه.

ويرى حكيم أنه تأخر أكثر من 8 سنوات في طرح آخر ألبوماته: «أعترف بأنني تأخرت كثيراً في طرح ألبوم (الراجل الصح)، ولكني أعد جمهوري بأن التأخير هذا لن يحدث مجدداً، لا سيما أنني بدأت فعلياً في تسجيل أغنياته منذ عدة أسابيع، وسيكون متاحاً في بداية العام المقبل 2021».

ويشيد حكيم بتجربة ظهور أبناء جيله (حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر) في أغنيات جماعية، قائلاً: «حميد الشاعري، من وجهة نظري، هو أذكى موسيقي في الوطن العربي؛ أراه دوماً (ترزي) ألحان، لأنه يعرف خامة وقوة كل صوت يتعامل معه، وأي عمل يشارك فيه حميد لا بد أن ينجح، لأنه كان سبب في نجاح جيلنا الغنائي بالكامل، وهناك عمل غنائي مؤجل بيننا ربما يرى النور خلال الفترة المقبلة».

وشدد حكيم على حبه لمجال التمثيل، معرباً عن أمنياته بالعودة إليه مجدداً: «أحببت حكيم الفنان الشعبي الذي ظهر في فيلم (علي سبايسي)، وأحب للغاية تكرار الفكرة مرة أخرى. وخلال العام الماضي، عرض علي عملان دراميان، كان أحدهما جيداً، عبارة عن (شخصية رجل صعيدي)، لكن فشل الاتفاق في النهاية».

قد يهمك أيضاً :