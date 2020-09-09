شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تستأنف تصوير فيلم "تسليم أهالى" 14 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها الأخيرة من فيلمها الجديد "تسليم أهالى" يوم 14 سبتمبر فى الديكورالخاص بالعمل، وتجمع المشاهد بينها وبين هشام ماجد ولوسى وآخرين، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى، حيث يتبقى لها أيام قليلة، وتنتهى من التصوير بشكل نهائى استعداداً لعرضه فى السينمات.

وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسددور البطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

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فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا علىأن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسي وآخرين.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدارالثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.