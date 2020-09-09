شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كلمات أغنية ميس حمدان "اصحى صحصح يا غبى" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة ميس حمدان لطرح أغنيتها الجديد "اصحى صحصح يا غبى" خلال شهر سبتمبر الجارى على طريقة ريليكس فيديو، حيث انتهت ميس من تصوير فوتوسيشن دعائى للأغنية التى تظهر فيها بـ 3 لوكات مختلفة، وقررت ميس بالاتفاق مع القائمين على الأغنية تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى حالة لاقت نجاحاً جيداً عند طرحها.



ميس حمدان

والأغنية من كلمات الشاعر أسامه السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وحصل "الخليج 365"على جزء من كلمات الأغنية، وتقول: اصحى صحصح ياغبى..انا مدرى ويش تبي..ضاع عمرى فالسوالف والمشاكل والحكي..اصحى صحصح ياغبى..مايفيد معك الجدال..اصحى صحصح ياغبى..اوزن كلامك بالعدال..واصحى صحصح ياغبى".

وكانت ميس حمدان قد قالت لـ"الخليج 365" إن أغنية "اصحى صحصح يا غبى" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.

وأوضحت أن الأغنية تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين فى الخليج.

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ميس حمدان



ميس حمدان



ميس حمدان