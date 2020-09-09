أبو الفتوح عمارة.. كومبارس بدرجة دكتور وهذه الفنانة شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ملامحه مصرية أصيلة، تشبه تلك التي نقشت على جدران المعابد المصرية، وعلى الرغم من أنه لم ينل ولو في عمل واحد دور البطولة المطلقة أو حتى "سنيد" البطل، إلا أن حضوره على الشاشة لدقائق معدودة يجعل المشاهد لا ينساه.

الفنان الكبير أبو الفتوح عمارة، الذي شارك في عدد من الأعمال، والذي يندرج تحت قائمة من نجوم نعرف وجوههم، ولكننا نغفل أحيانا عن معرفة أسمائهم، رغم موهبته التي لم يختلف عليها كبار المخرجين.

نشأته

ولد أبو الفتوح عمارة، في 9 سبتمبر 1931، بقرية إخطاب مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وهي نفس القرية التي ولد بها الشاعر الكبير نجيب سرور.

عائلة عريقة

كان والده عمدة القرية، وورث "العمودية" عن عائلته، كما كان شقيقه مدير أمن، وشقيقه الآخر دكتور بالجامعة، وبعد تخرج "أبو الفتوح" من المعهد العالي للفنون المسرحية، سافر روسيا وحصل على شهادة الدكتوراة في الإخراج

أبو الفتوح عمارة ولعبة الحظ

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يبدو أن للشهرة حسابات أخرى، فعلى الرغم من أنه الأول على دفعته، وحاصل على شهادة الدكتوراة، وعلى الرغم أيضا من شهادة كبار المخرجين وعلى رأسهم يوسف شاهين بأنه "ممثل عبقري"، إلا أن الحظ لم يحالف "أبو الفتوح" ليحصل على مساحة كبيرة في أدواره، واكتفى بفتات المشاهد حبا في التمثيل، وانحصر ظهوره على الشاشة في أدوار الفلاح، المواطن البسيط، القهوجي، الجرسون، وغيرها من الشخصيات التي تظهر على الشاشة لدقائق معدودة وربما أقل.

شقيقته

هو الشقيق الأكبر للفنانة فاطمة عمارة، التي شاركت في عدة أعمال لعل أبرزها "أضواء المدينة" أمام النجمة شادية.

أعمال هامة

من أبرز أعماله "المواطن مصري"، "يوميات ونيس"، "لا يا من كنت حبيبي"، "دموع في عيون وقحة"، "الأيام"، "أحلام الفتى الطائر"، "فتوة الناس الغلابة"، "ليالي الحلمية"، وغيرها.

رحيله

رحل الفنان الكبير عن عالمنا في يوليو 1998، عن عمر يناهز 66 عاما.