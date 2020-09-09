تراند اليوم : رد مفاجيء من أصالة بعد اتهامها بالإساءة إلى الإمارات

تبرأت الفنانة السورية أصالة نصري من الإساءة إلى دولة الإمارات بعد وضعها إعجابا على منشور للمطربة اللبنانية إليسا بدا وكأنها توجه انتقادات لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

وقالت إليسا عبر تويتر: فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل. كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين.

وأضافت: وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان.

و وضعت "أصالة" إعجابا على منشور إليسا ليتم تداول وسم تحت عنوان #إليسا_وأصالة_يسيئون_للإمارات

وخرجت أصالة بتغريدة تتبرأ فيها من هذا الاتهام قائلة: بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجه الخليجيّه كانت ( أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف .. ولاأنسى أوّل نجاح ولاأنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات.

