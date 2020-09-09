تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم جمهورها: أحب تقديم المشاهد الجريئة

صدمت الفنانة السورية روعة ياسين جمهورها بإعلانها قبول تقديم المشاهد الجريئة .

وقالت في تصريحات صحفية: لا مانع عندي من تقديم المشاهد الجريئة لأنه لا يوجد نص يوضح ما هي المشاهد الجريئة وهي تختلف من شخص لآخر .. لكني أرفض الجرأة غير المبررة لأنها حينها ستكون جرأة مجانية.

وأضافت: أحب الأدوار الجريئة بشكل كبير لكن إلى حد معين حتى لا أضطر لتقديم أمور تتعارض مع أفكاري ومبادئي .

وتابعت: أحيانا تعجبني بعض الأدوار الجريئة لكن أعرف أنني لا يمكن أن أؤديها.

