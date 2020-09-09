إطلاق الأغنية الفردية الساحرة والآسرة The Way Home اليوم

يتم اليوم إطلاق العمل الموسيقي الفردي المتميّز The Way Home الذي قامت بإنتاجه Sisters Grimm ويضم عدداً من الفنّانين الدوليين إلى جانب مجموعة من نجوم المستقبل الصاعدين. وقد جرى تصوير العمل الموسيقي على مسرح ‘دبي أوبرا’ التي تشكّل أحد أبرز الصروح الثقافية في المدينة، وهو من كتابة المؤلّفة إيلا سبيرا التي تم ترشيحها للفوز بجائزة ‘غرامي’ العالمية، والفنّان ديبي جاد، الذي يمنح العمل صوته أيضاً إلى جانب عدد من الفنّانين المتميّزين الآخرين مثل أرقم العبري وليلى كردان.

تتوفر هذه الأغنية الجديدة باللغتين العربية والإنكليزية، ويخبر الفيديو المصوَّر قصّة مميّزة تتمحور حول الثبات والقوّة في مقابل التعرّض للضرر والبلاء. وهي بالتالي قصّة أي شخص يبذل كل ما في وسعه وبكل حب وشغف في سعيه لتحقيق أمر يرغبه، بالإضافة إلى الإنجازات والإخفاقات في ظل الالتزام الكامل بإنجاز الفكرة، مع الشعور بالفرح نتيجة تحقيق الأهداف.

تلقي قصّة أغنية The Way Home لمحة سريعة على الكواليس شاملة مجموعة عناصر تكوّن عروض Sisters Grimm الفنية، بما في ذلك النواحي المسرحية والترفيهية التي تغطّي أعمال الفنّانين والمنتجين، بدءً من التدريبات في الاستوديو وصولاً إلى الأداء الاستعراضي النهائي المشوّق.

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إلى جانب هذا، تعبّر هذه الأغنية الجاذبة ثقافياً عن سعي Sisters Grimm لاكتشاف ورعاية النجوم الصاعدين وأصحاب المواهب في الشرق الأوسط. وسوف يحظى المشاركون الناجحون الذين يتم اختيارهم للتألّق كنجوم على تدريبات متميّزة لا تُضاهى ويحصلون على معلومات مفيدة من مؤسِّسَتي Sisters Grimm إلا وبييترا، إضافة لمنحهم فرصة الظهور في الإنتاجات المستقبلية والتدرّب مع بعض أبرز المواهب العالمية.

تأسّست Sisters Grimm بواسطة راقصة الباليه السابقة بييترا ميلو-بيتمان والمؤلّفة الموسيقية إيلا سبيرا التي تم ترشيحها لجوائز غرامي العالمية، ولديها رؤية تقوم على ابتكار عروض تحافظ على أرقى المعايير الفنية وتتطرّق لمواضيع ثقافية متعدّدة تتميّز بكونها متناغمة اجتماعياً وجاذبة خصوصاً لجمهور معاصر من حضارات وثقافات مختلفة. وتعتمد إنتاجات Sisters Grimm الفنية على أعمال الموسيقى الراقصة كي تروي قصصاً تحتفي بالثقافات العديدة والتي تؤثّر بالأشخاص وتحفّزهم على المضي في مسيرة التغيير الثقافي والاجتماعي عبر تطوير وتعديل كيفية تعامل الناس مع بعضهم ومع بيئتهم بشكل عام.

تتوفر أغنية The Way Home للتنزيل من خلال iTunes، Apple Music وSpotify.