بالصور – كارلا حداد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 صباحاً - منذ 9 ثواني كارلا حداد دخلت مقدمة البرامج كارلا حداد القفص الذهبي للمرة الثانية. وفي التفاصيل أنّ صور كارلا بالفستان الأبيض انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ويذكر أن حداد أعلنت عن انفصالها من طوني أبو جودة منذ عدة أشهر فقط. Advertisements أما العريس فهو وائل قسيس وتم الاكليل في كنيسة مار نقولا في منطقة بلونة اللبنانية بحضور الاهل والمقربين من الطرفين. صور من زفاف كارلا حداد صور من زفاف كارلا حداد

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