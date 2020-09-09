دوري الأمم الأوروبية..”الديوك” تهزم كرواتيا والدون يقود البرتغال لفوز ثانٍ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 صباحاً - منذ 43 دقيقة

فازت فرنسا 4-2 على ضيفتها كرواتيا في مباراة قمة متأرجحة في المجموعة الثالثة للدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في تكرار لنفس نتيجة مباراة نهائي كأس العالم 2018 بينهما.

وبهذا حققت فرنسا انتصارين في مستهل مشوارها في دوري الأمم بعد الفوز على مستضيفتها السويد في المباراة الافتتاحية 1-صفر.

وتتساوى فرنسا بست نقاط مع البرتغال التي فازت 2-صفر على السويد بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفين ليرفع رصيده إلى 101 هدف مع منتخب البرتغال.

وعلى العكس، تجرعت كرواتيا الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة 4-1 أمام البرتغال بطلة أوروبا وحاملة لقب دوري الأمم.

رونالدو يسجل هدفه المئة

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وفي المباراة االأخرى سجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا من ركلة حرة في الشوط الأول ليصبح ثاني لاعب فقط يسجل مئة هدف دولي ويقود البرتغال للفوز على عشرة لاعبين من السويد 2-صفر في مواجهتهما بالمجموعة الثالثة للدرجة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل قائد البرتغال الهدف الأول قبل الاستراحة لينضم إلى علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع إيران.

وشكل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما تهديدا مستمرا لدفاع السويد في بداية المباراة وفي واحدة من المحاولات ضرب مصيدة التسلل لكن حارس السويد روبن أولسن أبعد الخطر.

وتتصدر البرتغال المجموعة الثالثة بعد انتصارين متفوقة بفارق الأهداف على فرنسا التي فازت على كرواتيا 4-2 بينما تحتل السويد المركز الثالث وتتذيل كرواتيا الترتيب.

وتلتقي فرنسا مع البرتغال في قمة المجموعة في باريس في 11 أكتوبر بينما تستضيف كرواتيا منافستها السويد في اليوم ذاته.