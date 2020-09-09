رسميا..دي بروين أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

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النجم كيفين دي بروين
بعد موسم استثنائي قدمه النجم البلجيكي كيفن دي بروين نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي ، تم تتويجه رسميا بلقب أفضل لاعب في إنجلترا هذا العام، ليحرم ليفربول من الفوز الثالث على التوالي بالجائزة المرموقة.
وأصبح دي بروين أول لاعب في سيتي يفوز بجائزة اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين بعد تسجيله 13 هدفا والقيام بعشرين تمريرة حاسمة الموسم الماضي.
ونسب نجم منتخب بلجيكا الفضل في أدائه إلى مدربه بالنادي بيب غوارديولا الذي ترك له مساحة الإبداع.
وقال دي بروين عن غوارديولا “معظم الوقت كان يتركني كي أكون على طبيعتي، غالبا ما نتحدث عن الفريق .. لكنه يعرف أنه عندما يوجه أوامر حول ما يتعين على الفريق القيام به.. سأستمع”.
لكنه من ناحية أخرى يمنحني كثيرا من الحرية، لا أعرف لماذا، هكذا يسير الأمر بيننا، هو يعرف بشكل أو بآخر أن الفريق يأتي لدي دوما في المرتبة الأولى، بعدها، إذا تمكنت من مساعدة نفسي فسأفعل”.
وكان لاعبا ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك وقبله المصري محمد صلاح فازا بالجائزة- التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين- العام الماضي وعام 2018، لكن النادي حرم من تحقيق الفوز الثالث باللقب رغم حصوله على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.
وأنهى ليفربول المسابقة بفارق 18 نقطة عن وصيفه سيتي الذي حل في المركز الثاني.
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