هكذا طلب كريستيانو رونالدو بد حبيبته جورجينا للزواج

متابعة بتجــــــــــرد: كثيراً ما تسلط الأضواء على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وعلى حبيبته جورجينا رودريغز. والسبب الحياة الباذخة التي يعيشانها فضلاً عن إطلالات الاخيرة.

وفي آخر أخبارهما كشف تقرير لصحيفة Mundo de Portivo الإسبانية أن النجم البرتغالي تقدم فعلاً بطلب الزواج من الشابة وأنه حصل على موافقتها. ونقل عن صحافي برتغالي قوله إن هذا حدث في حفل مختصر وأنهما يعتزمان إقامة حفل آخر لإعلان خطوبتهما. ولفت غلى انهما لم يتفقا بعد على تحديد موعد للزفاف.

وذكر تقرير آخر لصحيفة El Mundo أن جورجينا وافقت على الفور وأن ذلك تم بوجود أصدقاء ومن من دون حضور أي من أفراد الأسرتين.

وسرعان ما انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ضجة في أوساط المتابعين ورأت الكثيرات أن جورجينا تتمتع بالحظ بالجيد جداً وانهن يشعرن بالغيرة منها.

وكانت أخبار غير مؤكدة اشارت مؤخراً إلى أن النجم البرتغالي يعتزم الاعتزال قريباً بعد انتهاء عقده الحالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي مع الإشارة إلى أنه يخطط لبناء منزل يستقر فيه بشكل دائم برفقة زوجته وأولاده.