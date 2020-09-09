هل تتعاون ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي في موسم رمضان 2021؟

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد نجاحه في مسلسل “شديد الخطورة” يبدو أن الفنان أحمد العوضي سيكون المرشح الأول لمشاركة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسلها الجديد المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2021، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

ياسمين بحسب مصادر مقربة من كواليس مسلسلها الجديد، طرحت اسم زوجها أحمد العوضي بقوة ليشاركها بطولة مسلسلها الجديد، خاصة وانه صار من نجوم الصف الأول بعد تألقه في موسم رمضان 2020 بمسلسل الاختيار، ونجاحه في أول بطولة مطلقة بمسلسل “شديد الخطورة” مع النجمة ريم مصطفى.

المسلسل يصنف ضمن دراما الرومانسية الاجتماعية، ووضع فكرته الأساسية عمرو محمود ياسين ويعكف الآن على كتابة حلقاته الأولى، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه مصطفى فكري بعد نجاهم في مسلسل “ونحب تاني ليه”.

ومن المقرر الإعلان عن أسماء النجوم المشاركين في العمل بصفة نهاية عقب كتابة الحلقات العشر الأولى، على أن يتم البدء في التصوير نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وشاركت ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان الماضي بمسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنان كريم فهمي وشريف منير وهو من تأليف عمرو محمود ياسين.