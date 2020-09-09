هيا الشعيبي تتعرض لحملة سخرية بسبب صورها بلباس البحر

متابعة بتجــــــــــــــرد: طالت الفنانة الكويتية ​هيا الشعيبي​ موجة سخرية عارمة بعد نشرها صوراً تظهرها بلباس بحر مؤلف من (تيشرت) باللون الكحلي، وقد ربطت فوقه شالاً ملوناً، كما ارتدت قبعة بحر باللونين الفوشيا والبرتقالي، فتداول رواد مواقع التواصل الصور وجاءت أغلب التعليقات سلبية.

ومن بين مئات التعليقات على الصورة التي نشرتها إحدى الصفحات المتخصصة بملاحقة المشاهير عبر مواقع التواصل تعليق لإحدى الفتيات شبهت فيه هيا الشعيبي بالسيدة العجوز الغامضة في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة ​توم وجيري​ والتي تعرف بـ (​مامي تو شوز​)

إشارة إلى أن ورغم أن المرأة الغامضة في هذه السلسلة الكرتونية الشهيرة لميرى منها سوى ساقيها البدينتين، إلا أنها تعد من أشهر شخصيات هذا المسلسل، وتعرف أيضاً باسم (Mammy Two Shoes – مامي تو شوز)، وكانت تدير شؤون المنزل الذي تدور فيه أحداث مغامرات توم وجيري.

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ولم تكن هذه التعليقات المهاجمة للشعيبي هي الأولى خلال هذه الفترة الحالية، حيث تعرضت الفنانة الكويتية لحملة هجوم سابقة بسبب الجدل الذي أثاره شقيقها ثامر الشعيبي حينما ظهر في مسرحية “عودة ريا وسكينة” بملابس نسائية وأثار الجدل بسبب الإيحاءات الجنسية ومشاهد التحرش التي تم تقديمها في العرض المسرحي.

من جهتها، تجاهلت الفنانة هيا الشعيبي الأمر تمامًا، ولم تخرج حتى الآن للرد على حملة السخرية التي طالتها الأيام الماضية، كما أنها لم تذكر شيء حول الجدل الذي أثير من قبل شقيقها بسبب المسرحية التي قدمها في الكويت مؤخرًا.