الملكة إليزابيث تحوّل حديقة قصرها الخاص إلى سينما سيارات

متابعة بتجــــــــــرد: تتميز الملكة إليزابيث الثانية،ملكة بريطانيا،بامتلاكها إدارة خاصة لأملاكها وحدائقها لتحقيق دخل مالي مستقل لها حتى لا تقتطع من دائرة ضريبة الدخل الوطنية مبالغ كبيرة لنفقتها الخاصة.

وتمتلك الملكة فريق عمل ضخم جداً يدير عقاراتها واستثماراتها وأموالها الخاصة التي ورثتها من عائلتها الملكية ،ومن بينها تحف أثرية ولوحات ثمنية لا تقدر بثمن ،ويأتي قرار فتح حديقة منزلها الخاص في ساندرينغهام بعد أشهر صعبة من الإغلاق العام في بريطانيا أمام الجمهور.

ومؤخراً أتاحت الملكة إليزابيث الثانية للجمهور من مواطنين بريطانيين ومقيمين الدخول إلى حديقة منزلها الخاص في ساندرينغهام، نورفولك كسينما سيارات، مقابل: 32.5جنيهاً استرلينياً، مع الالتزام بالتباعد، وتمتد العروض من 25 إلى 27 سبتمبر-أيلول 2020 الجاري، بأفلام تبدأ من عام 1917 من بينها: “بوهيميان رابسودي” و”ذي جريتست شومان” و”مولد نجم” و”قصة لعبة” ،وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وقد تمت إضافة عربات طعام متنقلة لكل عرض،وبإمكان شراء تذكرة إكسترا تضاف إليها 7.5 جنيهاً استرلينياً فقط،لإضافة كرسي وطاولة و”بوب كورن- فشار” ومنطقة خاصة بقرب السيارة ،أي تصبح التذكرة ب40 جنيهاً استرلينياً.

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وقد اشترت الملكة فيكتوريا ملكية أراضي وقصر ساندرينغهام عام 1892 ،وهي الآن ضمن أملاك الملكة إليزابيث الثانية “94 عاماً” ،وزوجها دوق أدنبره الأمير فيليب “99 عاماً”.

ومستبعد جداً أن يصادف الجمهور الملكة إليزابيث الثانية،لقضائها إجازتها الصيفية السنوية كما هو معتاد مع زوجها دوق أدنبره الأمير فيليب ،وحفيدها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الأمراء: جورج وتشارلوت ولويس في قصر بالمورال.

ومتوقع عودتها من قصر بالمورال إلى قصر ساندرينغهام في عيد الميلاد المقبل.