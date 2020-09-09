كيفانش تاتليتوغ يعترف بتراجع نجوميّته

متابعة بتجــــــــــــرد: ردّ الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ على الكلام الذي قيل مؤخرًا في وسائل الإعلام عن تراجع نجوميتة في الفترة الأخيرة مقابل تصاعد شهرة زملائه الفنانين معتبراً أنّ هذا أمراً طبيعياً.

كيفانش وردًا على سؤال صحافي قال أنه مستمر في مسيرته منذ 15 عاماً ولا أحد يستطيع المحافظة على نجاحه في تركيا لسنوات طويلة.

وأضاف بأنّه ليس جديداً على الساحة الفنية ويدرك احترام الجمهور له ولمسيرته كما أنّه لا يُفضّل أن تتم مقارنته بأحد لأنّ كل شخص له خطّه الخاص.

ووجه التحية لجميع زملائه مؤكداً أنّه يمتلك هوية فنية خاصة به والجمهور التركي لديه الوعي الكافي من أجل معرفة ذلك بطريقة واضحة.