متابعة بتجــــــــــــرد: ردّ الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ على الكلام الذي قيل مؤخرًا في وسائل الإعلام عن تراجع نجوميتة في الفترة الأخيرة مقابل تصاعد شهرة زملائه الفنانين معتبراً أنّ هذا أمراً طبيعياً.
كيفانش وردًا على سؤال صحافي قال أنه مستمر في مسيرته منذ 15 عاماً ولا أحد يستطيع المحافظة على نجاحه في تركيا لسنوات طويلة.
وأضاف بأنّه ليس جديداً على الساحة الفنية ويدرك احترام الجمهور له ولمسيرته كما أنّه لا يُفضّل أن تتم مقارنته بأحد لأنّ كل شخص له خطّه الخاص.
ووجه التحية لجميع زملائه مؤكداً أنّه يمتلك هوية فنية خاصة به والجمهور التركي لديه الوعي الكافي من أجل معرفة ذلك بطريقة واضحة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيفانش تاتليتوغ يعترف بتراجع نجوميّته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.