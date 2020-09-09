حكم جديد بحق الراقصة سما المصري بتهمة “التحريض على الفسق”

متابعة بتجـــــــــــــرد: أصدرت محكمة مصرية حكما جديدا على الراقصة سما المصري بالسجن سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه بعد استئنافها على حكم قضى بحبسها 3 سنوات. وقبلت المحكمة، الإثنين، الاستئناف المقدم من المصري ووضعها تحت المراقبة الشرطية سنتين بتهمة التحريض على الفسق. ويأتي الحكم في قضية سب وقذف الإعلامية المصرية ريهام سعيد. Advertisements وفي يوليو/تموز الماضي، انهارت سما المصري في جلسة محاكمتها بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، ودخلت في نوبة بكاء شديدة. وظهرت المصري حينها بالزي الأبيض والكمامة المفروضة على المتهمين كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا، واستخدمت الحجاب لتغطية باقي ملامح وجهها في محاولة للتخفي. وقال أشرف ناجي، محامي دفاع المتهمة سما المصري، إن موكلته دخلت في نوبة بكاء أثناء محاكمتها في قضية سب وقذف ريهام سعيد، وذلك بعد صدور قرار المحكمة بتأجيل المرافعة، تطورت لانهيارها أثناء صعودها سيارة الترحيلات.

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