من الآخر.. معتصم النهار حديث الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي

متابعة بتجـــــــــــــرد: ينتظر الجمهور بفارغ الصبر بدء عرض مسلسل “من الآخر” للنجم معتصم النهار، وذلك بعد أن انطلقت منذ أيّام الحملة الدعائية الخاصة بالعمل على عدد من الفضائيات العربية، فتحوّل الممثل السوري إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي لما يتمتّع به من جماهيرية واسعة في الوطن العربي.

ويروي مسلسل “من الآخر” الذي هو دراميّ اجتماعيّ قصصاً واقعية تعكس هواجس المجتمع اللبناني والعربي نسجها الكاتب إياد أبو الشامات، ويشارك في بطولته إلى جانب معتصم النهار نخبة من الفنانين نذكر منهم ريتا حايك وبديع أبو شقرا وسينتيا صموئيل ورولا حمادة وهيام أبو شديد وريتا حرب.

قصّة المسلسل تبدأ بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث ريتا حايك التي تكون زوجة معتصم النهار، وتكتشف لاحقاً خيانة زوجها لها مع سينتيا صموئيل، فتتوّتر علاقاتهما وتتعرّف لاحقاً على بديع أبو شقرا وهو طبيب ابنها، وتنشأ بينهما علاقة مودة وصداقة ويمدّ يد المساعدة لها.

ومن المقّرر أن يعرض مسلسل “من الآخر” من إخراج شارل شلالا على محطات عربيّة ومن بينها تلفزيون دبي وقناة “أي آر تي” وعلى شبكة “أم تي في” اللبنانية ضمن شبكة برامج موسم الخريف المقبل، أما شارة المسلسل فهي بصوت الفنان أدهم النابلسي.

وكانت أسرة مسلسل “من الآخر” من إنتاج شركة “الصبّاح إخوان” قد احتفلت مأخرًا بانتهاء عمليات التصوير، الذي توقف تصوير مشاهده وعرضه في السباق الرمضاني الماضي بسبب كورونا، وتمّ قطع قالب حلوى طبع عليه اسم المسلسل.