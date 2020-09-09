تسريب صور تسيء إلى سمعة كيت ميدلتون

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متابعة بتجــــــــــــرد: تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وصفت بالمحرجة لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام وبيّنت الصور ميدلتون وهي محاطة بالعديد من المعجبين من الشباب في حدث منذ عدة سنوات.
وكانت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية نشرت هذه الصور، مشيرةً إلى أن هذه الصور إلتقطت في حفل أُقيم بهايد بارك منذ عدة سنوات وكانت تضحك وتحمل كوبًا في يدها ومحاطةً بالشباب، في نفس الوقت الذي كان الأمير وليام يتابع مسيرته العسكرية على متن السفينة “إتش إس إم ديوك” في منطقة البحر الكاريبي.
وأضافت أنه لم تكن هي المرة الوحيدة التي يتم تصوير الدوقة في موقف مُحرج، فقد انتشرت صورة لها وهي مخمورة ويساعدها أصدقاؤها للخروج من الحفل.
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