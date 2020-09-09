منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت النجمة المصرية منة شلبي عن سبب عدم زواجها حتى الآن، بعد الإلحاح الكبير من محبيها والجمهور.
وقالت ردا على هذا السؤال قائلةً: «نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه».
وحلت الفنانة ضيفة على برنامج «أس أن ال» بالعربي، إذ قدمت بعدها استعراضاً ساخراً حول سبب عدم زوجها حتى الآن.
وقالت إنه لم يتقدم لها أحد حسب مواصفاتها، ولم تحدد إذا كانت تريد الارتباط بأحد من الوسط الفني أم من خارجه.
لكنها ما زالت تتكتم على عدم ارتباطها وفي ما إذا كانت قد رفضت من تقدم لها، خاصة أنها فتاة جميلة وممثلة موهوبة.
وتشارك الفنانة حالياً في بطولة فيلم «كيرة والجن» المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، إخراج مروان حامد.
ويشارك فيه أيضا النجوم أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، أمينة خليل، روبي، وياسمين رئيس.
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