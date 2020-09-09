النشرة الفنية.. بكاء محمد رمضان ووفاة فنانة سودانية

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث الفنية وأخبار النجوم في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث الفنية المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بكى الممثل المصري محمد رمضان أثناء توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى أهل مصر للحروق من أجل دعم الجهود التي يؤديها المستشفى في خدمة مرضاه.





جاء ذلك بعد أن شاهد فيديو لأطفال ضحايا الحروق يعبرون عن حبهم وتقديرهم له .

توفيت الفنانة السودانية ستونة، الثلاثاء، في القاهرة، بعد أزمة صحية دخلت على أثرها العناية المركزة مساء الإثنين.





وستونة ممثلة ومطربة سودانية، اسمها الحقيقي ستونة المجروس، ولدت في الخرطوم 26 يوليو 1962.

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تقام الدورة الـ64 من مهرجان لندن للسينما بين 7 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بجزء كبير عبر الإنترنت، على أن تُفتتح بفيلم "مانجروف"، وهو الأول من سلسلة 5 أفلام للمخرج البريطاني ستيف ماكوين.

وأعلنت إدارة المهرجان في بيان، أن أغلبية أفلام هذه الدورة، ستعرض على الإنترنت حصريا بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وسيتسنّى لكلّ شخص لديه نفاذ إلى الإنترنت في بريطانيا مشاهدتها.

أطلق عدد كبير من رواد موقع تويتر هاشتاق "من قلبي سلام للخرطوم" تضامنا مع المواطنين السودانيين المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا.





وتفاعل عدد من نجوم الوسط الفني مع الحدث المؤلم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، وأعلنوا دعمهم للشعب السوداني وفي مقدمتهم الفنان المصري محمود حميدة الذي نشر صورا لآثار الفيضانات وانهيار المنازل عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك وأرفقها بتعليق قال خلاله: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص العزاء لأهل السودان فى ضحايا السيول والفيضانات".

توفي فنان الموسيقى الشعبية التركي الشهير، طانَر أولغون، البالغ من العمر 44 عامًا، الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولدى الفنان أولغون قاعدة جماهيرية واسعة لدى الأتراك خاصة في منطقة وسط الأناضول، وينحدر من إحدى قرى ولاية "قيريق قلعة" وسط تركيا.

تمتلك الفنانة العراقية عواطف نعيم مواهب عديدة، فهي تجيد الكتابة والتمثيل والإخراج، وأثبتت وجودها في كل روافد الإبداع.