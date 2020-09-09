شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز تصور "فى بيتنا روبوت" مع شيماء سيف فى استوديو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة دلال عبد العزيز مشاهدها فى مسلسل "فى بيتنا روبوت"، للفنانة شيماء سيف والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، داخل ديكور باستوديو مصر، وتجمع المشاهد بينها وبين بطلة العمل شيماء سيف، والفنان هشام جمال وآخرين من النجوم الشباب.

وتقدم شيماء سيف المسلسل على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهررمضان قبل الماضى، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى "فى بيتنا روبوت" من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، والعمل من وليد الحلفاوى.

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وفى سياق آخر تشارك الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراجأحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائياً، بينماكانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبلالماضى.

وكان آخر ظهور للفنانة دلال عبد العزيز فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامىإمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهامعبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.