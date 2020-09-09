شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء الشريف ابنة صفاء الطوخى فى "خيط حرير" مع مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ولاء الشريف تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مى عز الدين، حيث تجسد دور ابنة صفاء الطوخى خالة مى عز الدين فى أحداث المسلسل، ويكون هناك العديد من المفاجآت تكشفها الحلقات الأولى من العمل، كما تبتعد مى عن الكوميديا فى هذا المسلسل وتقدم عملا دراميا أحداثه تدور فى إطار اجتماعى.

ويكثف المخرج إبراهيم فخر ساعات تصوير المسلسل الذى تم استئنافه مؤخرًا، حيث يصور فخر مشاهد العمل يوميًا وبدون إجازات بعدما وضع خطة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضه على الفضائيات.

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وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية، حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مىسليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.