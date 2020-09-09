شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور للإعلامية فاطمة مصطفى: أتمنى تقديم أغنية شعبية مع شيبة أو الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل المطرب محمد نور، أمس الثلاثاء، ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة الراديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، واحتفل محمد نور خلال الحلقة بنجاح أحدث أعماله الغنائية "جانى فى ملعبى" بعدما حققت الأغنية ردود فعل إيجابية ونجاحا منذ طرحها مؤخرا، وتحقيقها أكثر من 2 مليون مشاهدة، وتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو.

وقال نور: "حاولت أعمل حاجة مختلفة تماما عن الأغنيات اللى قدمتها قبل كده، وتوقعت نجاحها وحصل فعلا"، مضيفا: لو فكرت فى دويتو هعمل أغنية مع حد شعبى أحمد شيبة مثلا أو محمود الليثى.

وعبر محمد نور عن سعادته بردود الأفعال التى وصلته عن الأغنية، قائلا: "عزيز الشافعى لو عايز حاجة مختلفة تروحله، والسنة دى عامل شغل جامد، وكل الأغنيات الناجحة فى 2020 بتوقيعه، زى أماكن السهر ولينا رقصة، وكل حاجته حلوة، وده أول تعاون بينا ومش هيكون الأخير".

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وعن كلمات الأغنية الغريبة، قال محمد نور: "التجديد فى طريقة الكلام واللحن مطلوب"، وأكد أنه لن يطرح هذا العام ألبوما جديدا، موضحاً أن العام المقبل سيشهد صدور مينى ألبوم له .

ووأوضح نور: "السنة دى صعب نسمع أو ننزل ألبوم كامل وده ملوش علاقة بفيروس كورونا بس إحنا السنة دى ملحقناش نعمل أى شغل، وفى رأيى ده مش وقت نزول ألبومات جديدة".

وأضاف: "السنة اللى جاية هانزل مينى ألبوم فيه 8 أغنيات بس، وشايف أنه صعب نسمع ألبوم فيه أغنيات أكتر من كدة ماقدرش أسمع 8 أغانى لمطرب مهما كانوا حلوين علشان هاتوه، وهانزل الألبوم على شهرين كل أسبوع أغنية".