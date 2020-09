شكرا لقرائتكم خبر عن قرصنة فيلم Mulan بعد طرحه على Disney + والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت Disney + النسخة الحية من فيلم Mulan، يوم الجمعة الماضى، ولم يمر كثيرا على طرح الفيلم، والذى تراهن ديزنى على جمع ملايين الإيرادات من خلال الاشتراك على الشبكة، لكن تمت قرصنة الفيلم فى العديد من الدول الأوروبية وأمريكا والصين والدول العربية إضافة إلى مصر.

الفيلم من بطولة دونى ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها "seven swords"، "painted skin"، "the lost"، "ip man"، "bladesman"، "together" وغيرها من الأفلام، أما دور مولان فتجسده الفنانة ليو يي فاى، كما يشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

وكانت شركة Disney قد أتاحت فيلم Mulan للمشاهدة على خدمة البث المباشر Disney + ، ولكن على المشاهد المشترك في المنصة دفع رسوم للوصول إلى الفيلم، وهو ما جعل موقع جاست جيرد يطرح تساؤلا هل يستحق الفيلم إنفاق 30 دولارًا إضافيًا، بالإضافة إلى تكاليف اشتراك Disney + ، لمشاهدته قبل ثلاثة أشهر من توفره مجانًا؟.

وذكر الموقع أن الفيلم حصل على تقييم جديد بنسبة 81٪ على موقع Rotten Tomatoes وأن هناك إجماع من المقيمين للفيلم على الموقع بأن مخرج الفيلم كان من الممكن أن يروي قصته الكلاسيكية بعمق أكبر، وأن الفيلم به متعة بصرية كبيرة.