صور| جيسي عبدو تستمتع بعطلتها الصيفية وماجي بو غصن تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت جيسي في الصور بإطلالة صيفية على البحر، علقت :"أنا المجنون وعاجبني جنوني". جدير بالذكر أن الفنانة جيسي عبدو بدأت مشوارها مع المنتج الشهير إيلي معلوف، والذي قدمها في أعمال مثل: "إلى يارا" و"سكوت إمرأة"، وغيرها.

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