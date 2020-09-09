صور| نجلاء بدر تخضع لجلسة تصوير على "البحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة نجلاء بدر لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت نجلاء في الصور بإطلالة صيفية، أمام شاطئ البحر، وعلقت: "آخر أيام الصيفية". وشاركت الفنانة نجلاء بدر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، دنيا عبد العزيز، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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