جورج وسوف يعلق على حرائق غابات سوريا: "قلبي عم يحترق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان السوري جورج وسوف على حرائق غابات سوريا.
ونشر "وسوف" صورة مجمعة في إطار واحد للغابات المحترقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "الغابات عم تحترق وقلبي عم يحترق معا، يا نار كوني بردًا وسلامًا على سوريا وأهلها".
تشهد مساحات واسعة من الأراضي السورية على مدى الأيام الأخيرة حرائق في عدد من المناطق السورية وتمتد الحرائق في غابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى جبال مصياف وحمص وحماة.
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