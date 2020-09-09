بعد 5 أشهر ..الكشف عن إصابة ديفيد بيكهام وفيكتوريا بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:42 صباحاً - مهما حاول المشاهير حماية أنفسهم إلا إنهم عند التنقل والسفر من بلد إلى آخر يغفلون تفصيلاً معيناً يتسبب من دون أن يعرفوا بإصابتهم بفيروس كورونا.

ومؤخراً كشفت عدة وسائل إعلامية عالمية أن لاعب كرة القدم البريطاني المعتزل الشهير ديفيد بيكهام وزوجته المغنية المعتزلة ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام قد أصيبا بفيروس كورونا "كوفيد 19" في شهر مارس-آذار الماضي من العام الجاري،وتكتما الأمر حتى كشف الآن بعد مرور 5 أشهر على إصابتهما به وتعافيهما منه.

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نقلا العدوى إلى الموظفين

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وانتشر فيروس "كورونا" المستجد بين موظفي ديفيد بيكهام البالغ من العمر" 45 عاماً"، وزوجته مغنية فرقة سبايس جيرلز السابقة و مصممة الازياء فيكتوريا بيكهام البالغة من العمر " 46 عاماً" بعد عودة الزوجين ديفيد وفيكتوريا من عطلات خاصة تنقلا خلالها ما بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بين 5 و 19 آذار/مارس، حيث سافرا من لوس أنجلوس إلى لندن ثم إلى مقر إقامتهما الريفي" كوتسوولدز" في بريطانيا،ثم سافرا مجدداً إلى ولاية ميامي الأمريكية ثم عادا إلى كوتسوولدز ببريطانيا ، دون أي معرفة لديهما بإصابتهما بالفيروس في رحلاتهما الخارجية.

ديفيد وفيكتوريا

ودخلت الأسرة الشهيرة في الحجر الصحي لأكثر من أسبوعين بعد أن اتضح أن أفراد طاقمهما الوظيفي بالكامل أصيبوا بالفيروس بسببها.

ويرجح أن ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام قد أصيبا بالفيروس في لوس أنجلوس أو ميامي حيث أقاما إحتفالاً خاصاً ببداية شهر مارس- آذار الماضي لإطلاق نادي ديفيد الجديد باسم " إنتر ميامي" لكرة القدم ،وقام الزوجان ديفيد وفيكتوريا بمصافحة وتقبيل ومخالطة العديد من معجبيهما وكبار الشخصيات في نادي إنتر ميامي الجديد.

وفور عودتهما إلى منزلهما الفاخر الخاص في "كوتسوولدز" بدأ يشعر ديفيد بيكهام بتوعك صحي،وبدأت زوجته فيكتوريا تعاني من إرتفاع الحرارة وإلتهاب حاد في حلقها،وانتقلت نفس الأعراض إلى كافة الموظفين في منزلهما خاصةً : المساعدون والحراس الشخصيون والسائقون لديهما.

وبعد تأكد الزوجين من تعافيهما الكامل من فيروس كورونا عبر إجرائهما فحص "فيروس كورونا"،وأنهما لا يشكلان خطراً مستقبلياً على أحد، سافرا مجدداً إلى إيطاليا واليونان وأمضيا عطلات رومانسية رائعة.