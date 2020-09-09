نانسي صلاح برفقة حنان مطاوع في كواليس حكاية "أمل حياتي"

شاركت الفنانة نانسي صلاح، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نانسي في الصورة من كواليس حكاية "أمل حياتي" برفقة الفنانة حنان مطاوع، فيماعلقت عليها قائلة: "أمل أختي حبيبتي القلب الطيب".

ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "الإ أنا"، يتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

