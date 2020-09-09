شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة السعادة على كرسى الضيف فى برنامج "لايت شو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف برنامج "لايت شو" النجمة إسعاد يونس فى كواليس برنامجها صاحبة السعادة ولكن تلك المرة كانت إسعاد على كرسى الضيف، وذلك فى إطار متابعة برنامج "لايت شو" المذاع على قناة الحياة.

وظهر فى كواليس صاحبة السعادة النجم أحمد حلمى خلال تصويره أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج، وقالت إسعاد يونس خلال استضافتها ببرنامج "لايت شو" إن السر فى نجاح البرنامج روح الأسرة خلف الكاميرات فهذا منهجنا فى البرنامج وتلك الروح ظهرت على الشاشة .

وأضافت إسعاد يونس أن ما هدفها وفريق برنامجها بث الروح الإيجابية للناس بعد الفترة الأخيرة من انتشار جائحة كورونا وتوقف الحياة، كما أن البرنامج يخاطب جميع الناس مهما كانت خلفياتهم، لتلتف الأسرة حول الشاشات فى عادة افتقدناها لسنوات .

وعن سبب اختفائها سينمائيا وتليفزيونيا، قالت إسعاد يونس مازحة: "والله نفسى أمثل.. المنتجين مش بيرشحونى فى أدوار.. حاجة غريبة.. لكن الأولية للبرنامج وشركتى.. وما تبقى من صحة نفسى أمثل بيه" .

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وتستضيف الإعلامية إسعاد يونس، من خلال أولى حلقات موسم جديد من برنامجها "صاحبة السعادة"، والذى يعرض على شاشة قناة dmc، النجم أحمد حلمى، حيث من المعروف أن حلمى قليل الظهور فى الإعلام، وهو ما يعد مفاجأة كبيرة للبرنامج. وعرضت قناة "DMC" برومو الحلقة التي ستذاع يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، في تمام الحادية عشرة مساء.

ومن المقرر أن يستعرض أحمد حلمى بدايته الفنية خلال البرنامج، كذلك شغفه وحبه للسينما، ولماذا لم يقدم على تجربة التليفزيون، فضلا عن برامجه للأطفال وأشياء جديدة لم يفصح عنها من قبل.

وكانت الإعلامية إسعاد يونس شوقت جمهورها بضيف أولى حلقتها فى برنامجها، حيث نشرت صورة الفنان الذى ستستضيفه بعد إجراء تعديل واستبدال وجهه بالفنان العالمى جونى ديب.