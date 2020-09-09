شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "30 مارس" يدرسون طرح الفيلم فى موسم إجازة نصف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المخرج أحمد خالد موسى على الانتهاء من مونتاج ومكساج فيلم "30 مارس"، من بطولة دينا الشربينى وخالد الصاوى وأحمد الفيشاوى، حيث يتبقى مايقرب من 5 أيام ويسلم مخرج العمل الفيلم للجهة المنتجة، وذلك بعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم الأسبوع الماضى.

وفى السياق ذاته، يدرس صناع المسلسل طرح الفيلم في أجازه نصف العام المقبلة، حسبما أكد مصدر مقرب من الفيلم لـ"الخليج 365"، خاصة أن صناع السينما ينتظرون الفتح الكامل للقاعات واستقرار أوضاع فيروس كورونا، حتى يتمكنوا من طرح أفلامهم التىتم الانتهاء من تجهيزها .

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم.

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وكان الفنان أحمد الفيشاوى قد أعلن عن الانتهاء من تسجيل أغنية خاصة بالفيلم من غناء مروان موسى، عفروتو بعدما نشر على حسابه بموقع انستجرام صورة تجمعه بمطربى الأغنية وعلق "استنوا أغنية 30 مارس موران موسى وعفروتو"