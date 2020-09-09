شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان البلعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنان جمال يوسف، من داخل المستشفى، حيث يتلقى العلاج هناك، خاصة أنه يعانى من سرطان البلعوم، وكان ”الخليج 365” نشر تسجيلا صوتيا للفنان كشف فيه عن بدايته مع المرض بعد اكتشافه فى شهر مايو الماضى، موجهاً فى البداية الشكر لكل الناس التى دعت له قائلا: "ربنا يجعله فى ميزان حسانتهم يا رب".

وأشار جمال يوسف إلى أنه اكتشف المرض فى شهر أبريل الماضى وقال: "بدأت أشعر بآلام فى الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك فى شهر 4، وخرجت نتجية العينة فى شهر 5 واكتشفت إصابتى بورم فى الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى".

وأضاف يوسف: "اتجهت للنقابة، وربنا يجازيه خير ويباركله الدكتور أشرف زكى، دا مش بنى دا ملاك، وقف جنبى وبعتلى دكتور أورام قالى لازم ناخد جلسات كيماوى ونعمل 35 جلسة إشعاع، وبعد ما اخدتهم أثروا على البلع والأحبال الصوتية علشان كدا صوتى مش واضح أوى".

واستكمل حديثه موجها الشكر لكل الفنانين الذين وقفوا بجانبه وقال: "أنا متشكر لكل الناس اللى دعت لى ربنا يجازيهم خير، وبشكر أستاذى الفنان الكبير محمد صبحى هو مش أستاذى بس هو أبويا، بشكر أيضاً الفنانة نشوى مصطفى والفنانة وفاء عامر والفنانة حنان سليمان لأنهم وقفوا جنبى وكتر خيرهم عرفونى معنى الزمالة".