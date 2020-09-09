شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى حفلا غنائيا فى دبى بعد إيقاف حفلاته فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب عمر كمال حفلا غنائيا غدا الخميس بإمارة دبى، يأتى ذلك بعد تقديمه لحفل ضخم بدولة تونس بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهو ما يتعارض مع قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، بعدم السماح لهم بإقامة حفلات غنائية، ويبدو أن المطربين أرادا تجنب القرار فانطلقا لإحياء عدة حفلات خارج مصر.

ومن المتوقع أن يقدم كمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانى المهرجانات التى لمع فيها بعدما قدمها بمشاركة حسن شاكوش، منها "بنت الجيران" و"عود البطل"، وأخيرا "هنعمل لغبطيطا"، وغيرها من الأغانى.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش أحدث أغنياتهما "هنعمل لغبطيطا"، التى طرحها عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية.