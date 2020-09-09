شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مجدى كامل يتغزل فى والدته مها أحمد بعد نجاتها من حادث سيارة.. قال ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عادل مجدى كامل، ابن الفنان مجدى كامل والفنانة مها أحمد، عن حبه لوالدته بعد نجاتها من حادث سير على طريق الساحل الشمالى، السبت الماضى، مؤكدا أن الأم هى الوحيدة التى ستظل تراك من قلبك وليس من أفعالك.



عادل ووالدته مها أحمد

ونشر عادل، صورة مع والدته عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "قبل رحيلهم سيحاولون تأليف سيناريو رائع من أجل أن يجعلوك المذنب فى كل شيء، فالأم هى الوحيدة التى ستظل تراك من قلبك وليس من أفعالك".

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كانت الفنانة مها أحمد، أعلنت عن نجاتها من الموت خلال حادث سير، السبت الماضى، فى طريق الساحل الشمالى، حيث تقضى عطلتها الصيفية هناك، وكتبت مها عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد لله على كل شيء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله".

يذكر أن الفنانة مها أحمد، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، برفقة نجلها عادل مجدى كامل، وبعض الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفنى وخارجه، كما أن هذا الاحتفال كان على هامش تعاقدها على عمل فنى جديد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة.

واحتفلت مها أحمد، عبر حسابها بموقع انستجرام، بمقطع "فيديو" بصحبة ابنها عادل مجدى كامل، خلال رقصهما وغنائها على أنغام أغانى النجم محمد رمضان، مما نال من إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.