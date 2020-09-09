شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرية للفيلم القصير" يستقبل أفلام دورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير باب تقديم الأفلام للنسخة السابعة بدءًا من اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر حتى 15 نوفمبر المقبل على الموقع الإلكترونى للمهرجان، على أن يكون الفيلم إنتاج عام 2019 أو 2020 ولا تزيد مدته عن 30 دقيقة ومترجمًا للإنجليزية.

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كان حفل افتتاح المهرجان فى دورته الأخيرة الذى أقيم بمسرح سيد درويش قد شهد تكريم الفنانة سلوى محمد على التى وجهت شكرها للمهرجان، وأعربت عن خالص سعادتها بالتكريم فى الإسكندرية، مشيرة إلى إنها قدمت خلال مسيرتها حوالى 100 فيلم قصير، وذلك بحضور فنى وإعلامى كبيرين.

جدير بالذكر أن المهرجان توصل إلى صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول، بعد ما لمس المسئولون فيها تأثير الفعاليات في محيط المجتمع الثقافى، ودور المهرجان فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.