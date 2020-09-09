شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد وعمر خيرت وعمر كمال نجوم الحفلات فى "ويك اند على كل لون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد العطلة الأسبوعية المقبلة "الويك أند"، سلسلة من حفلات الصيف المتنوعة بين الطرب والموسيقى والمهرجانات الشعبية، والتي ستنطلق بعضها من داخل مصر والأخرى من بعض الدول العربية، سواء عن طريق "الأون لاين" التي يتبعه العديد من نجوم الغناء والطرب بسبب فيروس كورونا المستجد، أو عن طريق الحفلات المقامة على المسارح المختلفة وبحضور جماهيري ولكنه بنسبة استيعابية تقدر 25% فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير.



سميرة سعيد

تحيى الديفا النجمة سمير سعيد أول هذه الحفلات والتى ستحييها عن طريق "الأون لاين" من خلال تطبيق التيك توك، والمقرر أن تكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل الموافق 10 من شهر سبتمبر الجارى



عمر خيرت

كما يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا بحضور جماهيري يقدر بنسبة استيعابية 25% داخل دار الأوبرا المصرية يومى الخميس والجمعة المقبلين الموافقين 10 و 11 من شهر سبتمبر الجارى، والذى سيقدم خلالهما باقة متنوعة من الموسيقى الشهيرة والمعروفة لكل عشاقه في الوطن العربى.

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فرقة كلاكيت

كما تحيى فرقة "كلاكيت" حفلا غنائيا بحضور جماهيري أيضا يقدر بنسبة استيعابية 25%، يوم الخميس المقبل الموافق 10 من شهر سبتمبر الجارى على مسرح الحكمة بساقية الصاوى بقيادة المايسترو مازن دراز.



عمر كمال

وفى النهاية وتحديدا من دولة الامارات يحيى مطرب المهرجانات عمر كمال حفلا غنائيا يوم الخميس المقبل الموافق 10 من شهر سبتمبر الجارى، رغم قرار هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بإلغاء أي حفلات تخص مطربى المهرجانات.