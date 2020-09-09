أكاديمية الفنون تستقبل وفدا من القومى للمرأة لتفعيل التعاون بين المؤسستين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت اليوم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى وفدا من عضوات المجلس القومى للمرأة والذى تترأسه الدكتورة مايا مرسى، وذلك لتفعيل التعاون البناء بين المؤسستين بهدف دعم وحماية "المرأة - الفتاة" داخل الأكاديمية والعمل على تطوير آليات العمل بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بعد إعادة تشكيلها مرة أخرى.

فى البداية رحب الدكتور أشرف زكى بالحضور، ومنهم المستشار أحمد النجار المستشار القانونى بالمجلس، وشيماء نعيم مدير عام سياسات التخطيط ومسئول متابعة أنشطة الوحدات داخل الجامعات المصرية، ومنى الغزالى المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة رانيا يحيى الأستاذ بأكاديمية الفنون عضو المجلس القومى للمرأة.

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وأعرب الدكتور أشرف زكى عن سعادته بهذا اللقاء الذى ساعد على كسر حاجز الخوف عند الطالبات بالأكاديمية، مضيفا أن شعورهن بالأمان داخل حرم دراستهن هو شعور عظيم لا يمكن إغفاله أو تجاوزه، وأضاف أن الأكاديمية باعتبارها مؤسسة فنية متفردة فهى تمتلك أدواتها الخاصة، فعن طريق الفن نستطيع أن نوجه رسائل متنوعة، لذا دعا المجلس أن يستفيد من أكاديمية الفنون والطاقات الإبداعية لطلابها لخدمة قضايا وأهداف المجلس القومى للمرأة، كذلك طالب "زكى" المجلس بعمل جلسات تأهيل ودعم نفسى وندوات توعوية للطلاب بمعاهد الأكاديمية.

على جانب آخر، أكد المستشار أحمد النجار سعادته بالتعاون مع الأكاديمية لما تمتلكه من طاقات مختلفة ثم شرح مفهوم التحرش وأنواعه وكيفية مواجهته، والنصوص الدستورية التى وضعت عقوبات رادعة للمتحرش قد تصل بالحكم المؤبد عليه.

وحضر الاجتماع اللجنة العليا للوحدة بالأكاديمية والتى تضم كلا من الدكتورة أمانى سعد، والدكتورة رشا خيرى وفاطمة محمد على المشرف على وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالأكاديمية، وباقة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمعاهد الأكاديمية.

واختتم الاجتماع بوعد من الحضور بعمل العديد من حملات التوعية والورش للطلاب داخل معاهد الأكاديمية، وتوفير العديد من نماذج الاستبيان التى تضمن السرية التامة للمشاركين فيها، بالإضافة إلى تدريب أعضاء الوحدة لاستقبال المشاكل والتعامل معها بشكل علمى.