شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب يرقصون على أغنية مليونير فى حفل تخرجهم.. وآسر ياسين: مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "مليونير" للمدفعجية التي طرحت ضمن أحداث مسلسل 100 وش مع النجم آسر ياسين ونيللى كريم نجاحا كبيرا، بأكثر من 39 مليون مشاهدة حتى الآن بموقع يوتيوب، حيث قام مجموعة من الشباب بالرقص علي أنغامها خلال حفل تخرجهم.

ونشر آسر ياسين "فيديو" يرقص من خلال مجموعة من الشباب أثناء حفل تخرجهم في كلية هندسة بترول وتعدين عوجاء التعليق على الفيديو:"أسف آسر ياسين ونيللى كريم لقد جعلناها أفضل، في يوم التخرج بكلية هندسة البترول والتعدين"، ورد النجم آسر ياسين :"مبروك".

من جانب أخر، بدأ النجم آسر ياسين تصوير حكاية "فى أمل"، من مسلسل "نمرة اتنين" والتى تشاركه فى بطولة الحكاية الفنانة أروى جودة، للمخرج هانى خليفة، وتأليف سما عبد الخالق، وتضمنت المشاهد الأولى بحفل عيد ميلاد فى ديكور بمدينة الشيخ زايد.



آسر ياسين عبر حسابه بموقع تويتر

ويترقب الجمهور عرض مسلسل "نمرة اتنين"، الذى تم الإعلان عنه الأيام الماضية، فهو عمل درامى جديد ومختلف، يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ينتمى لنوعية الـ8 حلقات المتصلة المنفصلة، ويضم قصصا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية فى المجتمع الحديث، ويعرض القصص بطريقة شيقة وجذابة.

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مسلسل "نمرة اتنين" يعد من الأعمال المختلفة والمميزة فى الدراما ومن النجوم الذين يشاركون فى المسلسل "نيللى كريم، ومنى زكى وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدوانى وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم".