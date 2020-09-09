أحمد الشامي يستعيد ذكريات الصف الثالث الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد الشامي صورة له من مرحلة الطفولة، خلال دراسته في الصف الثالث الإبتدائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق: "أول يوم مدرسة، بس ثالثة إبتدائي". Advertisements وعلق الفنان محمد عطية على الصورة : "عاملة زي ما تكون متركبة، صور العيد اللي ببدلة الظابط". وشارك الفنان أحمد شامي في مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، محمود البزاوي، إدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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