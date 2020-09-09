"سيلفي" إيمي سمير غانم ومي الغيطي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإحدى الدول الأوربية، مرتدية ملابس شتوية.

إيمان سلامة

شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية من أمام البحر.

إيمي سمير غانم

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية

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دنيا ماهر

نشرت الفنانة دنيا ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة عفوية.

دومنيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

ماجي بو غصن

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية

دياب

نشر الفنان دياب صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض أنيق.