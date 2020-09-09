محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: سخرت الفنانة منة شلبي من عام 2020، بطريقة كوميدية. ونشرت منة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت عليها: "لما يقولولك لسه فاضل تلات شهور على نهاية السنة، استرها علينا يارب" وتشارك الفنانة منة شلبي في فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي تسخر من 2020 بطريقة كوميدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.