بهذا الموعد .. مهرجان هيروكون للأنمي والجيمز في المنصورة

تستضيف قاعة كايرو لاند، بالمنصورة مهرجان هيروكون بدورته الخامسة لمسابقة الكوسبلاي والأنمي والألعاب الإلكترونية، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 من شهر أكتوبر المقبل. أكتوبر المقبل. ويبدأ مهرجان هيروكون في تمام الساعة 3 عصرًا بسعر تذكرة 60 جنيهًا. 60 جنيهًا. Advertisements يذكر أن مهرجان هيروكون بدورته الخامسة سيقدم العديد من الفقرات ومنها: مسابقة الكوسبلاي، وأغاني سبيستون وبطولة الألعاب الإلكترونية مثل بابجي، وليج أوف ليجندز، وبطولة ناروتو ستورم 4.

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