تراند اليوم : رامي جمال يستعرض مهارات كلبه – اتفرج

حالة حب واضحة بين الفنان رامي جمال وكلبه يبرزها في الفيديوهات التي ينشرها وتجمع بينهما.

وظهر رامي جمال في فيديو جديد مع كلبه وهو يطلب منه النوم على كتفه، ويستجيب الكلب له.

يذكر أن رامي جمال طرح ألبوم “أنا لوحدي” في 14 فبراير الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بيوم عيد الحب، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية، بالإضافة لقناة “نجوم ريكوردز” ‏الرسمية على ‎YouTube، والتي تتولى إنتاج أعمال رامي جمال.

وضم الألبوم عدد كبير من الأغاني الناجحة من أهمها أغنية “سقف”، التي حقتت مشاهدات على YouTube، وصلت لأكثر من 38 مليون.