تراند اليوم : بعد رحيلها .. اليكم سبب قدوم ستونة ” الغيرة ” – فيديو

توفيت الفنانة السودانية ستونة، مساء أمس عقب تعرضها لأزمة صحية، ونقلها إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وكشفت ستونة خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة”، سبب مجيئها إلى مصر.

وقالت ستونة :” درست فنون جميلة قسم رسم وتصوير، وجئت إلى مصر بسبب الغيرة، من وأنا طفلة كنت بشوف فنانين من لبنان وسوريا والخليج بيجوا مصر وينتشروا”.

وأضافت ستونة :”قولت اشمعنا احنا، احنا أولى، أنا كنت طفلة بمثل وبغني، برسم، وقولت لأمي أنا لما أكبر هروح مصر، ابقى زي الفنانين اللي بينتشروا مصر، وفعلا أنا جيت وعملت كدا”.

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ومن المقرر خروج جثمان الفنانة السودانية ستونة من إحدى مستشفيات المهندسين، تمهيدًا لدفنها بمقابر الجالية السودانية بالسادس من أكتوبر ظهر اليوم الثلاثاء.

ستونة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست في قسم رسم وتصوير بكلية الفنون الجميلة، وأول ظهور لها بمصر في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” بطولة محمد هنيدي، وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة “شيكولاتة”، بعدها شاركت مع الفنان عادل إمام في فيلم “هاللو أمريكا”، ثم مسرحية “مخدة الكحل” مع الفنانة سمر عبد العزيز.